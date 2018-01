Hayatını değiştiren yerde çalışmaya başladı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece köyünde dünyaya gelen, henüz bir aylıkken evinde çıkan yangında yüzünün yüzde 90'ında kalıcı hasar oluşan Acar'ın hayatı, 21 Ocak 2012'de gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatıyla değişti.

Yüzündeki hasar nedeniyle 19 yıl kendisini toplumdan soyutlayan, çocuklar korktuğu için alışveriş merkezlerine, parklara gidemeyen Acar, Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile ekibi tarafından gerçekleştirilen nakille yeni görünümüne kavuştu.

Nakilden sonra hayatının değiştiği hastanede iş sahibi olan, girdiği ortamlarda ilgi gören Acar, çocukların kendisini sevmesinin, arkadaşlarının artmasının mutluluğunu yaşıyor.

Yüz naklinde 6. yılını kutlayan Acar, yaptığı açıklamada, nakilden önce kalabalık ortamlara, özellikle çocukların fazla olduğu yerlere giremediğini, neredeyse sokağa bile çıkamadığını dile getirdi.

Hayatının zorlu süreçlerden geçtiğini belirten Acar, "Çocuklar beni gördüğünde annesine, babasına sarılıp, ağlıyorlardı. Ben de çok üzülüyordum. Nakilden sonra çok şükür bu tür şeylerle karşılaşmıyorum. 6 yılda değişen hayatımı anlatacak kelime bulamıyorum. İş sahibi oldum, sevenim çoğaldı, çocukların sevgisi arttı. 6 yıl rüya gibi geçti, güzel bir rüya." dedi.

"EVLENEN BEN DEĞİLİM... HAYALİM BİR YUVA KURMAK"

"Hayalim bir yuva kurmak"

Yüz nakli sayesinde kabusa dönen hayatında her şeyin yoluna girdiğini ifade eden Acar, nakil olduğu hastanede iş sahibi olduğunu, 5,5 yıldır kendi ayaklarının üzerinde durabildiğini belirtti.

Kendisinden sonra yüz nakli olanların evlendiğini hatırlatan Acar, şöyle konuştu:

"Türkiye'de ilk olduğum için evlenen kişinin benim olduğumu sanıyorlar. Bursa'da yaşayan arkadaşım Recep Sert evlendi, çocuğu oldu. Televizyonda haberleri çıktı, ertesi günü alışveriş merkezine gittim. 50'ye yakın kişi 'Allah bir yastıkta kocatsın, hayırlı olsun' dedi bana. Oysa ben hala bekarım. Yuva kurmak, evlenmek her bekar insanın hayalidir. Tabii ki hayalim bir yuva kurmak."

Hayatının dönüm noktasının 2012'de yapılan yüz nakli olduğuna işaret eden Acar, 6 yıllık sürecin nasıl geçtiğine inanamadığını söyledi.

"HER ORGAN BAĞIŞI HAYAT DEĞİŞTİRİR"

Organ bağışının önemine de dikkati çeken Acar, "Bağışla benim hayatım değişti. Bugün biz, belki de yarın siz. Bütün insanlığı organ bağışına davet ediyorum. Her insan her an için bir organ nakli hastası olabilir. Her organ bağışı hayat kurtarır, hayatları değiştirir. Bağış gerçekten çok önemli." değerlendirmesini yaptı.