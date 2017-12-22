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Hayatında ilk defa ezan sesi duyan Brezilyalı kadın
Dinlediği ezan sesiyle gözyaşlarına boğulan Brezilyalı kadın sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. İşte o anlar.
22 Aralık 2017 Cuma 16:26
Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 16:26
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Hayatında ilk defa ezan sesi duyan Brezilyalı kadın
Brezilyalı kadın
ezan sesi
ezan sesi duyan kadın
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tuğrul
1 gün önce
Allahım seni İslam Dini ile şereflendirsin evlat..
Ayşe Mut
1 gün önce
Ezan ve Kuranın güzel sesliler tarafından okunması çok önemli kalp gözleri açık olan diğer din mensubu ya da inancı olmayan insanları etkilemesi bakımından
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