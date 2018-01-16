Hayatında hiç gitmedi ama… Birini iptal ettirene kadar biri daha geliyor… Arabasını satsa da kurtulamaz!

Sivas merkeze bağlı Kartalca köyünde, geçimini çiftçilikle sağlayan evli, 3 çocuk babası Erol Aydın hayatında hiç gitmediği İstanbul'dan gelen trafik cezaları yüzünden sıkıntılı günler geçiriyor. Aydın, 2010 yılında Kayseri'den 6 bin liraya satın aldığı 1994 model 38 LK 901 plakalı otomobili köyde kullanmaya başladı. Ancak 2014 yılından itibaren İstanbul'da geçiş ihlalleri yaptığı gerekçesi ile adresine trafik cezaları gelmeye başladı. Önce ne olduğunu anlamayan Aydın, cezalar artmaya başlayınca arayışa girdi. 2015'te İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden gelen geçiş ihlali cezası üzerine köprü işletmesiyle temasa geçti. Yapılan incelemede başka bir renk ve model aracın bu plaka ile geçtiği tespit edilerek cezalar iptal edildi. Ancak son 1 yıl içerisinde bu kez yeni açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde 48 kez geçiş ihlali yapıldığı gerekçesiyle son 1 yılda 4 bin 112 lira tutarında icra belgesi geldi.

2015 yılında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden gelen geçiş ihlali cezasının ardından köprünün yetkilileri ile görüştüğünü ve plakasının taklit edildiğini öğrenen Aydın şunları söyledi:

"Ben en son Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü aramıştım. Bu aracın plakasının taklit olduğunu söylediler. Geçen araç zaten benim aracımı tutmuyor, rengi de tutmuyor, sadece plakası tutuyor. Plakamı taklit etmişler. Benim plakamla aynı başka bir araç geçiyor. Bununla ilgili 2015te Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Herhangi bir işlem yapılmadı. Cezalara itiraz ettik. Mahkemeye de itiraz ettik. Sonra Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçişlerle ilgili icra yazısı gelmeye başladı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne bu cezayla ilgili incelenmesi için dilekçe bıraktık. Şu anda inceliyorlar. Neye bağlanacağını bilemiyoruz. Yaklaşık 4 yıldır bu durum var. 1 senedir aracımın muayenesini dahi yaptıramıyorum. Bu cezayı ödemeden muayene yapılamıyor. İtiraz ediyoruz, itiraz süresinin de dolup incelenip iptal edilmesi için 15-20 gün süre gerekiyor. Bir tanesini iptal ettiriyoruz. Vatandaş gidiyor, bir daha geçiyor, yeniden ceza geliyor. Böylece biz muayenemizi de yaptıramıyoruz."