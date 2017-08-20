Hayati Yazıcı'dan 'AK Partide FETÖ'cü var mı' açıklaması

AK Partide FETÖ'cü var mı? Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere ilişkin açıklamalarda bulundu. "İsmi dışında hiçbir kutsalı olmayan bir gazetenin bugün şahsımı hedef alarak kurguladığı haber tamamen yalandır ve kasıtlı bir iftiradır" ifadesini kullanan Yazıcı, herkese lazım bir değer olan şeref ve haysiyetten yoksun olanların itibar suikastçiliği yapacağını belirtti.

AK PARTİLİ YAZICI: PARTİDE FETÖ'CÜ YOK DEMEDİK, BARINAMAZ DEDİK



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, şunları kaydetti: "Bugüne kadar iftira ve kurgu haberciliği yapan ve birilerinin tetikçiliğini üstlenen bu gazetenin yaptığı tek kelime ile şerefsizliktir. 'Çamur at, izi kalsın' yöntemi ile yapılan bu kurgu haber, ilkeli ve doğru gazeteciliğin yüz karasıdır. Şahsım ve partim bugüne kadar bu iftiralara, aşağılık operasyon girişimlerine pabuç bırakmamıştır, bundan sonra da asla bırakmayacaktır. Güneş balçıkla sıvanmaz. Şahsım üzerinden partimize yönelik yapılan operasyonel gazeteciliğe karşı yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımın bilinmesini isterim."

​Cumhuriyet gazetesinden Aykut Küçükkaya'nın bugün yayınlanan 'İşte siyasi ayak' başlıklı haberinde, şu ifadeler yer almıştı: "İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı, aralarında hemşehrilik bağı bulunan işadamı İlhami Yazıcı ile 2014'te ortak bir şirket kuruyor. Şirket, İlhami Yazıcı'ya ait Yazıcı Grup'un Tanzanya'da açtığı fabrikanın açılışından sadece 5 gün sonra kuruluyor. Tanzanya'daki açılışa hem Hayati Yazıcı hem de açılıştan sadece '13 gün önce' 23 Mayıs 2014'te cemaat bağlantısı şüphesiyle görevden alınan; 15 Temmuz sonrası tutuklanan eski Rize Valisi Nurullah Çakır da katılıyor. İlhami Yazıcı'nın Rize'nin Çayeli ilçesinde yaptırdığı kız yurdu 15 Temmuz'un ardından KHK ile kapatılıyor; Ağustos 2016'da da Kredi ve Yurtlar Kurumu'na devrediliyor."