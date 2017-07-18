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Hayat kurtarayım derken kendi canından oldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğunu kurtarmak için denize giren genç, akıntıya kapılarak boğuldu.

18 Temmuz 2017 Salı 18:52
Hayat kurtarayım derken kendi canından oldu

Olay, saat 14.45’te Uzunkum mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren Neslihan Keles (9) adlı kız çocuğunun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Onur Korkmaz (23), çevredeki vatandaşlarla birlikte onu kurtarmak için denize atladı. Minik kız kurtarılırken, akıntıya kapılan Onur Korkmaz kıyıdan uzaklaştı. Aşırı su yutan gencin yardımına çevredeki vatandaşlar ve Ordu Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri yetişti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:52
  1. Ordu
  2. Ünye
  3. Keles
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