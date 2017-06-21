Hayat kurtaran kafes!

Geçtiğimiz iki günde Hakkari ve Tunceli’de PKK’lı tarafından zırhlı araçlara düzenlenen roketatarlı saldırılarda 2 asker şehit olurken, 8 asker yaralandı. Savunma uzmanları bu saldırılara çözüm olarak Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) ile Roketsan arasında 5 Eylül 2016’da imzalanan ‘Zırhlı Araçlar İçin Esnek Katmanlı Kafes Zırh Projesi’ne dikkat çekti.



Roket kafeste patlıyor



Askeri uzmanların “hayat kurtaran gömlek” olarak tanımladığı sistemde, zırhlı aracın etrafını saran kafes görünümlü ağ, düşmanın attığı roketatar mühimmatlarının erken patlayarak hasarın en aza indirilmesini sağlıyor. Atılan roket mühimmatı ilk olarak kafes zırha çarparak patlıyor ve aracın asıl zırhına daha az etki ederek içerideki personeli koruyor. Kafes kalkanlar delici etkiyi yüzde 50 oranına kadar azaltabiliyor.



‘PKK rokete yöneldi’



PKK’nın son günlerde artan roketatarlı saldırılarını savunma uzmanı Turan Oğuz yorumladı: “Gübre kullanımına sıkı kontrol geldi. Bu nedenle EYP yapmakta zorlanan PKK da roket saldırılarına yöneldi. Ayrıca sahadaki aktif terörist sayısı azalınca da sıcak çatışmadan kaçmaya başladılar. Roket atıp zırhlılara zarar vermeyi tercih ediyorlar.



ABD ve İsrail kullanıyor



Roketsan sistemin ilk uygulamalarını BMC Kirpi, Otokar Kobra ve M60-A3 tanklarına gerçekleştirdi. Fırat Kalkanı Harekatı’nda da bazı araçlarda kafes zırh kullanıldı. Sistem ucuz ve yüksek performanslı olmasıyla ön plana çıkıyor. Görüntüsü itibariyle ilkel gibi dursa da kafes zırh başta Amerika, İsrail, Kanada, Rusya, Ukrayna gibi bir çok ordu tarafından kullanılıyor.