“Hayalleriniz bize emanet”

Üsküdar’da müstakil anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu lisesi ile aynı kampüs içinde üç ayrı binada eğitim öğretim hizmeti veren kurumun Çekmeköy’deki yerleşkesi bin 320 öğrenci kapasitesi ile 16 bin 644 metrekare kapalı alan üzerinde 73 derslik, 20 sosyal alan, uygulama atölyeleri, laboratuvarları, sosyal alanları ile anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öncü bir eğitim üssü olarak kurgulandı.

Avantajlı erken kayıtların başladığı Çekmeköy Eğitim Vadisi’ndeki kurum, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında hizmete girecek. Bu arada 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı bursluluk sınavı 17 Şubat Cumartesi günü saat 10:00’da eğitim kurumunda yapılacak. Başvuruları bugün sona erecek olan sınavda başarılı olan öğrencilere başarıları ölçüsünde burs imkânı sağlanacak. Sınava ilkokul 4 ve ortaokul 5,6,7. sınıf öğrencileri katılabilecek.