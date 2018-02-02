Hayali Özel Harekat olmaktı!

Hatay Reyhanlı'da PKK/ PYD/YPG'li teröristlerin attığı roketlerle önceki gün evinde uyurken şehit düşen Fatma Avlar'ı (17) ailesi, öğretmenleri ve sınıf arkadaşları anlattı. Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi'nde başarılı bir öğrenci olan Avlar üniversite hayalleri kuruyordu. Geçen yıl ağabeyi Abdullah Avlar'ı motosiklet kazasında kaybetmişti. Sınıf arkadaşı Ensar Şanverdi "Bir gün öğretmenimiz 'Ne olmak istiyorsunuz?' diye sordu. Fatma 'Özel Harekat Polisi' olmak istediğini söyledi. Hayalleri vardı" diye konuştu. Fatma'nın sınıf öğretmenleri de "Dört dörtlük, örnek bir öğrenciydi. Okumak adına büyük hayalleri vardı ve çok sosyal bir çocuktu" dedi.

Taziye evinde toplanan Avlar ailesinin yakınları ve komşuları da bölücü terör örgütüne büyük tepki gösterdi.. Avlar ailesinin komşusu Emine Berber, "Bu anne ağlar, diğer anne yine yetiştirir. Hiç kimseler korkmasın. Devletimiz var olsun. Gelsinler bizler buradayız. Buraya gelsinler. Ben kadın halimle onları dişlerimle parçalarım. Allah Türkiye'mizin yolunu açsın inşallah" diye bağırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baba Ahmet Avlar'la telefon görüşmesinde "Başımız sağolsun. Allah sabırlar versin inşallah, makamı cennet olsun. Bu şehitlerimizin ve gazilerimizin inşallah kanını yerde bırakmayacağız. Bize düşen ne varsa yapmaya hazırız" dedi.

'ANNELERİN ELLERİNDEN ÖPERİZ'

Vatandaşların, Zeytin Dalı Harekâtı'na destek olmak için hazırladıkları ev yapımı gıdalar en ileri mevzideki askere kadar ulaştırıldı. Gönderilen kolilerden çıkan notlar ise Mehmetçik'i duygulandırdı. Gıda kutularından çıkan, "Bütün askerlerimize şifa olsun. Dualarımız sizinle, Rabbim sizleri korusun" yazılı nota teşekkür eden Mehmetçikler, kendilerine destek veren tüm vatandaşlara selam gönderdi. Askerler, "Muharebe ortamında desteğinizi esirgemediğiniz için teşekkür ederiz. Desteğinizi her zaman bekliyoruz, bütün annelerin ellerinden öperiz, var olun" dedi.

MEZARLIĞINA DA ROKET DÜŞTÜ

Reyhanlı'ya dün atılan kalleş roketlerden biri 17 yaşındaki şehit Fatma Avlar'ın önceki gün defnedildiği Gültepe Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlık'taki kabrinin 100 metre yakınına düştü. Patlamada iki mezarda hasar meydana geldi..