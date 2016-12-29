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Hayaletler iş başında, saldırılar başladı… Milyonlarca doları yurt dışına kaçırdılar

FETÖ’nün hayalet hackerları kayyım atanan şirketler başta olmak üzere özel işletmelere siber saldırılar düzenlemeye başladı. Sistemini ele geçirdikleri firmalardan para koparıyorlar.

Hayaletler iş başında, saldırılar başladı… Milyonlarca doları yurt dışına kaçırdılar
Eklenme: 29 Aralık 2016, 10:02
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurtdışından Türkiye'ye DDOS saldırıları organize eden "hayalet hacker" timi şimdi de özel şirketleri gözüne kestirdi. FETÖ'ye finansman sağladığı için kayyım atanan şirketler başta olmak üzere özel işletmelere siber saldırılar düzenleyen FETÖ, sistemini ele geçirdiği firmalardan 100 binlerce dolar "anahtar" parası istiyor. Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre daha önce FETÖ, iltisaklı firmaların sattığı ürün ve hizmetlerle kritik kurum ve kuruluşların bilişim altyapılarına erişim sağlayabilirken, özellikle kamuda alınan önlemlerle bu tuzağın önüne geçildi. Ancak FETÖ bu kez de özel işletmelere yönünü çevirdi.

ZOMBİYE DÖNÜŞTÜRÜYORLAR

Bazı kritik firmalara sadece bilgileri ele geçirmek için saldıran terör örgütü, yazılımsal açığını tespit ettiği özel işletmelerden ise sisteme yeniden erişebilmeleri için para talep ediyor. "Hayalet hacker"lar olarak anılan FETÖ'nün bilgisayar korsanları birden fazla bilgisayar ile düzenledikleri ani DDOS saldırıları ile önce bilgisayarlarda kendilerini çeşitli yöntemlerle aktif hale getiriyor. Ardından sistemi zombiye dönüştürerek tüm sistemi ancak bir şifreyle aktif olacak şekilde düzenliyorlar. Sistemin anahtarı için ise her bir şirketten 100 binlerce dolar isteyen örgütün bu yöntemle milyonlarca doları yurtdışına kaçırdığı öğrenildi.

ŞİRKETLER AÇIKLAMIYOR

FETÖ'nün bu yöntemle son dönemde çok ciddi oranda gelir elde ettiği öğrenilirken, siber saldırıya uğrayan ve sistemleri ele geçirilen şirketler ise bu durumu prestij kaybına uğrayacakları endişesiyle yetkili kurumlara bildirmiyor. Bilgi ve Teknoloji Kurumu'nun 15 Temmuz'un ardından devreye soktuğu siber saldırılara maruz kalan şirketlerin bunu kuruma bildirme yükümlülüğü de şirketler tarafından yerine getirilmiyor.

HACKER ORDUSUNA REKOR BAŞVURU

Öte yandan FETÖ'nün hayalet timi gibi terörist gruplarla mücadele etmek için hükümetin kurmaya çalıştığı "beyaz hacker" ordusuna da rekor başvuru geldi. Bir haftada 2 bin 800 genç bilişimci ülkenin milli güvenliğinde görev almak için başvurdu. Başvurular [email protected]adresinde alınmaya devam ediyor.

BİLİNÇLENDİRMEYE HIZ VERİLECEK

Özelikle özel işletmeler siber saldırılara karşı hâlâ yetersiz durumdayken, bir saldırıya maruz kaldıkları ne yapacaklarını dahi bilemiyorlar. Bunun için siber olaylara müdahale ekipleri kamuda etkin şekilde hizmet verirken, işletmeler ise saldırının önlenmesi için BTK'dan yardım talebinde bulunuyor. Ancak zamanında tespit edilemeyen saldırılar için ise bazen geç kalınmış olunuyor. BTK bu kapsamda bilinçlendirme çalışmalarına da hız verecek. Bir saldırı ile karşı karşıya kalındığında ne yapılması gerektiği detaylarıyla işletmelere anlatılacak.

 
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