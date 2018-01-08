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Hayal Ortağım sanatın sesi oldu

“Hayal Ortağım” uygulamasında yer alan “Cepten Sesli Betimleme” servisi Yapı Kredi Kültür Sanat'ın sergilerinde de görme engellilerin hizmetinde olacak.

08 Ocak 2018 Pazartesi 20:04
Hayal Ortağım sanatın sesi oldu

Mobil dünyanın Oscar’ı kabul edilen Global Mobil Ödülleri’nde “Erişilebilirlik ve Sosyal Hayata Dahil Edilme Alanında Mobilin En İyi Kullanımı” kategorisinde dünya birinciliğine layık görülen “Cepten Sesli Betimleme” servisi, 65 vizyon filmi ve TV programlarından sonra Yapı Kredi Kültür Sanat’ta görme engellilerle sanat eserlerini buluşturacak. Kurulacak sergiler kapalı alan navigasyon servisi ile rahatça gezilebilirken aynı zamanda eser betimlemeleri ve açıklamaları Hayal Ortağım üzerinden görme engellilerin hizmetine sunulacak.

Yüzlerce eserin açıklaması ve betimlemesi yer alacak

Görme engellilerin sosyal hayata eşit ve tam katılımlarına destek olmak, görsel sanattan da herkes kadar keyif alabilmelerini sağlamak için yola çıkan Turkcell, Türkiye’nin en önemli sanat merkezlerinden Yapı Kredi Kültür Sanat ile işbirliğine gitti. Yapı Kredi Kültür Sanat’ta kurulacak sergilerde; Hayal Ortağım uygulaması kullanıcı sergiye girdiği andan itibaren navigasyon hizmeti sunacak, yüzlerce eserin açıklamalarını iletecek ve Sesli Betimleme Derneği’nin destekleriyle hazırlanan detaylı eser betimlemelerine kolayca ulaşılmasını sağlayacak. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın yoğun ilgi nedeniyle 21 Ocak’a kadar uzatılan sergisi Sarmal için yapılan uygulamanın, daha sonra kurumun diğer sergilerinde de görme engellilerin hizmetinde olması planlanıyor.

Kapalı alanda navigasyon hizmeti

Turkcell Hayal Ortağım uygulaması içerisinde yer alan “Yol Arkadaşım” teknolojisi, görme engellilerin kapalı alanlarda aradıkları mekanları kolayca bulabilmelerini amaçlıyor. Kapalı alanda sağladığı yön bulma özelliği ve mobil çözümü sayesinde dünyanın beğenisini kazanan “Yol Arkadaşım” uzun süredir AVM’lerde kullanılıyor. 11 ilde 27 AVM’de kullanılabilen teknoloji ile bugüne kadar görme engelliler yaklaşık 200 futbol sahası alanı yardıma ihtiyaç duymadan tek başlarına özgürce gezebildiler.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 20:04
  1. Turkcell
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