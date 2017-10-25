Hayal kuranlara rehberlik yapıyor

Üsküdar Üniversitesi, Genç Beyinler Akademisi ve KOSGEB işbirliği ile Genç Girişimciler Zirvesi, Üsküdar Üniversitesinde yapıldı.

Türkiye’de ilk kez Üsküdar Üniversitesi ve KOSGEB işbirliği ile gerçekleştirilen proje sonunda eğitim alan 2 bin kişiyi temsilen 100 kişi törenle sertifikalarını aldı.



“Girişimcilikte Engeller ve Fırsatlar” başlıklı panelde iş dünyasının önemli isimleri, girişimcilik konusunda edindikleri deneyimleri gençlerle paylaşıp önemli tavsiyelerde bulundu.



Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nevzat Tarhan, üretken düşüncede hayal kurmanın çok önemli olduğunu belirterek “Hayal amaca yönelik olursa işe yarıyor. Hayal kuranlara da rehberlik etmek gerekiyor. Melek Yatırımcılar bunun için varlar, mentörlük eğitimi bunun için önemli” dedi.



Üsküdar Üniversitesi Altunizade Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonunda düzenlenen Genç Girişimciler Zirvesi, iş dünyasının önemli isimleri ile üniversiteli gençleri bir araya getirdi. Gilan Mücevher Yönetim Kurulu Üyesi Ferhan Geylan, Bümed Meç Okulları Yönetim Kurulu Üyesi, M&A Premıer Kurucu Ceo’su Hale Haifawi, KOSGEB Başkan Yardımcısı Recep Ali Erdoğan, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark Danışmanı Ufuk Batum ve Uluslararası Melek Yatırımcı Yousef Hamidaddin, girişimcilik konusundaki tecrübelerini gençlere aktardı.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Zihinsel disiplin küçükken öğretilmeli”

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, açılış konuşmasında üniversite olarak girişimcilik konusunun kuruldukları günden bu yana gündemlerinde olduğunu ve bu konuya özel olarak önem verdiklerini söyledi.

Öğrencilerinin zihin haritalarına bu konunun yerleştirilmesi için Proje Kültürü ve Girişimcilik dersi verdiklerini kaydeden Tarhan, “Bu dersin lisede verilmesi gerekiyor. İlkokuldan beri çocukların proje ve araştırma yapmanın temellerini öğrenmesi gerekiyor. Proje demek hayal kurmak demek, kişinin öncelikle projenin zihinsel boyutunu öğrenmesi lazım, bunun için de zihinsel disiplin gerekiyor. Bu da küçük yaşlarda öğretilmeli. Proje ve girişimcilik, kişiliğin bir parçası haline gelmezse bir sonuca ulaşamaz. Bu dış motivasyonla değil, iç motivasyonla olur. Bunun için de gençlerin hayal etmesi, proje üretmesi, bunu öğrenmesi ve kişiliğinin bir parçası haline getirmesi önemli. Hocaların bunu benimsemesi önemli. İlk başta eğitici eğitimi ile başlanmalı. Hocalar önemserse öğrenci de önemsiyor. Bu nedenle önce öğretmenlere bu konuda eğitim verilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Brain Park’ta bilginin ürüne dönüşmesi hedefleniyor

Bilginin ürüne dönüştürülmesinin önemli olduğunu Tarhan, “Üniversitelerin dört ayağı var: Meslek edindirmek, toplumu bilgilendirmek, AR-GE yapmak ve dördüncüsü belki de en önemlisi bilginin ürüne dönüştürülmesi. Bilginin sanayileştirilmesi, bunun için de projeler yapılması gerekiyor. Geçen yıl hayata geçirdiğimiz BrainPark Kuluçka Merkezi ile çatı şirket kurduk. Genç girişimciler burada yatırım yapıyor. Burada devletin ciddi teşviği var. Bunlardan faydalanmak gerekiyor. Dersleri ve eğitim materyallerini KOSGEB’in standartlarına göre oluşturduk. Öğrencilerimiz eğitimlerini buna göre tamamladılar. Bu da gençler için çift kariyer ve ciddi avantaj sağladı. Üniversite olarak gençlerimize yol açmak istedik. Üretken düşüncede hayal kurmak çok önemli hayal amaca yönelik olursa işe yarıyor. Bunun için de zihinsel bir çile ve zihinsel emek gerekiyor. Hayal kuranlara da rehberlik etmek gerekiyor. Melek Yatırımcılar bunun için varlar, mentörlük eğitimi bunun için önemli” dedi.

TRT Ödülü kazanan öğrenciler de zirveye katıldı

Hazırladıkları “Göç Eden Hayatlar” isimli çalışmalarıyla geçtiğimiz hafta TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışmasında Yeni Medya Kategorisinde derece alan Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri de zirveye katıldı. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nihal Toros’un önderliğinde “Göç Eden Hayatlar” isimli belgeselle birinci olan Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencileri Zehra Rümeysa Fidan, Onur Kara, Elyasa Karatepe ve Anıl Emir de projeleri hakkında bilgi verdi.

Girişimcilikteki engelleri ve fırsatları konuştular

Genç Girişimciler Zirvesi’nde düzenlenen“Girişimcilikte Engeller ve Fırsatlar” başlıklı panel ise iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Dinçer Atlı’nın moderatörlük yaptığı panele Gilan Mücevher Yönetim Kurulu Üyesi Ferhan Geylan, Bümed Meç Okulları Yönetim Kurulu Üyesi, M&A Premıer Kurucu Ceo’su Hale Haifawi, KOSGEB Başkan Yardımcısı Recep Ali Erdoğan, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark Danışmanı Ufuk Batum ve Uluslararası Melek Yatırımcı Yousef Hamidaddin konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye’de bir ilk: Üniversite ve KOSGEB işbirliği

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Dinçer Atlı, Üsküdar Üniversitesi, Genç Beyinler Akademisi ve KOSGEB işbirliği ile Türkiye’de ilk kez bir projenin hayata geçirildiğini, eğitimlere katılan 2 bin kişinin sertifika almaya hak kazandığını söyledi.

Panelistlerden Hale Haifawi, girişimcilikte en önemli kavramın ekip olduğunu belirterek bilgi, teknoloji kullanımı ve sermayenin önemini vurguladı.

KOSGEB Başkan Yardımcısı Recep Ali Erdoğan da kurumsal çalışmalarına ilişkin bilgi vererek 2018 bütçesi 2,5 milyar TL olan KOSGEB’in 81 ilde 2 bin personelle faaliyet gösterdiğini söyledi.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark Danışmanı Ufuk Batum, yerel içerik konusunda eksikliklere dikkat çekerek girişimciliğin bölgesel bazda da yapılabileceğinin altınız çizdi.

Gilan Mücevher Yönetim Kurulu Üyesi Ferhan Geylan ise kalkınma ile ilgili yerel girişimciliğin önemine işaret etti. Girişimciliğin mahallelere indirgenmesi gerektiğini belirten

Geylan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul Kandilli’de bir çalışma başlatacaklarını söyledi. Üsküdar Kandilli’de mahalle kalkınması ile ilgili iş modelini hayata geçirmek istediklerini belirten Geylan, ilk 100 gün içerisinde Kandilli Mahallesi’ndeki işsizliği bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Yousef Hamidaddin ise start-up’ların %90’ının eski çalışanlar tarafından gerçekleştiğini belirterek ilk start-up’ın kampüste olması gerektiğini yani öğrenciyken bu oluşumların içerisinde olmasını tavsiye etti.



Zirvenin sonunda Türkiye’de ilk kez Üsküdar Üniversitesi, Genç Beyinler Akademisi ve KOSGEB işbirliği ile gerçekleştirilen proje sonunda eğitim alan 2 bin kişi törenle sertifikalarını aldı.