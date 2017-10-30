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Hawking'in doktora tezi 2 milyondan fazla okundu

Hawking'in doktora tezinin şimdiye kadar Cambridge'nin yayımladığı araştırmalardan en çok okunan olduğunu tahmin ediliyor.

30 Ekim 2017 Pazartesi 09:54
Hawking'in doktora tezi 2 milyondan fazla okundu

Ünlü fizik profesörü Stephen Hawking'in 24 yaşındayken kaleme almış olduğu doktora tezi, 1 haftadan kısa bir süre içinde 2 milyondan fazla kişi tarafından okundu.

Tezi bu hafta başında yayına koyan Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Arthur Smith, bu rakamların 'muazzam' olduğunu söyledi. BBC Türkçe'nin haberine göre Smith, Hawking'in doktora tezinin şimdiye kadar okulun yayımladığı araştırmalardan en çok okunanının olduğunu tahmin ettiğini söyledi.

Cambridge Üniversitesi’nin tezi yayına koyduğu 23 Ekim tarihinde okulun internet sitesi çökmüştü.

Hawking, dünyanın dört bir yanından okunan 134 sayfalık tezini 24 yaşında doktora öğrencisi iken yazmıştı. 1962’den beri Cambridge Üniversitesi’nde olan Hawking, bu tezinin ardından tüm zamanların en etkili bilim eserlerinden 'Zamanın Kısa Tarihi: Büyük Patlamadan Karadeliklere' kitabını yazmıştı.

Hawking’in tezinden sonra en çok okunan doktora tezi ise 7.960 indirmeyle 2017 yılında kaydedildi. Daha önce tezi okumak için tezin taranmış versiyonu için 65 sterlin ödemek ya da üniversitenin kütüphanesine gitmek gerekliydi. Cambridge Üniversitesi diğer eski akademisyenleri de yazdıklarını kamuya açmaları için teşvik ediyor.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 09:54
  1. Cambridge Üniversitesi
  2. Stephen Hawking
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