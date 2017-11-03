Hawking insanlığı uyardı: Sonumuz gelebilir

İngiliz fizikçi Stephen Hawking, yine çok konuşulan bir açıklamaya imza attı.

Daha önce dünya dışı canlılarla bağlantı kurma çabalarının insanlığın sonunu getirebileceği uyarısında bulunan Hawking'in hedefinde bu sefer yapay zeka vardı.

Wired dergisine konuşan Hawking, gelişen teknolojinin insanoğlunun sonunu hazırladığı iddiasında bulundu.

İNSANLARI ORTADAN KALDIRACAK

Stephen Hawking, "Teknoloji bir noktada insanlardan daha üstün bir noktaya gelecek ve insanları ortadan kaldıracak" ifadelerini kullandı.

Benzer iddia geçtiğimi aylarda Tesla ve Space X'in CEO'su Elon Musk'tan gelmişti.

Bu açıklamanın ardından Teknoloji dünyasının yakından tanıdığı iki isim Elon Musk ve Mark Zuckerberg Twitter'dan yapay zeka konusunda ilginç bir tartışmaya start vermişti.

Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yapay zekadaki gelişmelerden endişe duyduğunu ifade etmişti.

Musk aynı açıklamasında, ABD'de yapay zekayı belirli sınırlar içerisinde tutacak kanunlar çıkarılması gerektiğinin altını çizmiş, bunun yapılmamasının insan medeniyetinin geleceği için önemli bir risk taşıdığını söylemişti.