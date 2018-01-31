Havuç neden yasak olsun ki..

Hayır böyle bir şey söz konusu değil. Maalesef diyabetlilere kötülük yapılıyor. Tabii güzelim havuca da.. Hepsi yanlış bilgilerden kaynaklanıyor. Yapılan çalışmalar, havucun glisemik indeksinin yüksek olduğunu belgeledi. Bundan hareketle havuç, diyabetlilerde şekeri yükseltir düşüncesi yaygınlaştı. Havuç onlara yasaklandı.

Halbuki gıdalarda glisemik indeks testi, genel olarak pişirilmiş gıdalarda yapılır..

Diyabetli havucu neden pişirsin ki, havuç genellikle çiğ olarak yenir. Herkes böyle yerken, diyabetlinin havucu pişirip kendisine zararlı olacak duruma getirip de yemek isteyeceğini düşünerek yasaklamak, komik! Ayrıca havuç, kalorisi çok düşük (100 gr havuçta 36 kkal vardır) sebzedir ve yüksek liflidir. Bu sebeple de diyabetliler afiyetle havuç yiyebilir.