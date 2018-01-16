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Havlu üreticisinin hedefi ABD

Denizli İhracatçı Birliği Başkanı Süleyman Kocasert, Türk havlusunun hedef pazarı olarak belirlenen ABD’de son 1 yılda 10’un üzerinde firmanın şirketleştiğini ve bu pazara yapılan ihracatın yüzde 15 arttığını bildirdi.

16 Ocak 2018 Salı 09:10
Havlu üreticisinin hedefi ABD

Kocasert, dünyanın önde gelen ev tekstili üreticilerinden Denizli’de firmaların geçen yıl başarılı bir performans sergilediğini ifade etti.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) kayıtlarına göre, geçen yıl tekstil ve konfeksiyon ürünleri ihracatının önceki yıla göre yüzde 4 artarak 1 milyar 394 milyon dolara ulaştığını, ana ürünler olan havlu, bornoz, sabahlık, çarşaf ve nevresimde ihracatın 797 milyon dolara ulaştığını dile getirdi.

Son yıllarda “Turkish Towel” markasıyla dünya genelinde tanıtım çalışmalarına hız verdikleri havluda 425 milyon dolar, bornoz ve sabahlıkta ise 123 milyon dolar ihracat yapıldığını anlatan Kocasert, bu ürünlerde kısa vadede 750 milyon dolar, uzun vadede ise 1 milyar dolarlık ihracat hedefi belirlediklerini kaydetti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 09:10
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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