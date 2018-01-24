Havayolu şirketleri kârlarını da uçurdu

Türkiye’de iç ve dış hatlarda uçak yolcu adedi yüzde 11 oranında arttı. Bu durum havayolu şirketlerinin gelirlerine de olumlu katkı yaptı. 2 milyar 400 milyon lira net kârla 2017’nin üçüncü çeyreğinde rekor kıran Türk Hava Yolları (THY), bu dönemde gelirlerini yüzde 23 arttırarak 3 milyar 600 milyon dolara taşıdı. Şirketin 9 aylık geliri de yüzde 8 artışla 8 milyar 200 milyon dolara dayandı.

PEGASUS YÜZDE 121 ARTIRDI

İndirimli bilet seçenekleri ile bilinen Pegasus Hava Yolları ise üçüncü çeyrekte net kârını yüzde 121 arttırıp 536 milyon 800 bin liraya yükseltti. 2017’nin 9 ayında satış gelirini yüzde 46 arttırarak 4 milyar 162 milyon 118 bin 8 liraya çıkartan şirketin dönem kârı ise 492 milyon 162 bin 67 lira oldu.

FİLOLAR GENİŞLİYOR

Hem Atlasglobal’in hem de Onur Air’in gelirleri 1,5 milyar lirayı aştı. İki firma da şu aşamada filolarını genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni uçaklar almayı planlayan Atlasglobal, 2018’de gelirini yüzde 10 arttırmayı hedefliyor. Uçak sayısını yüzde 50 arttırmayı esas alan Onur Air ise filosuna Airbus A320/A321 ve A330’u katmayı amaçlıyor.

-THY’nin toplam yolcu sayısı 2017’de yüzde 9.3 artışla 68 milyon 600 bine dayandı.

- Pegasus Hava Yolları’nın ise toplam yolcu sayısı yüzde 15,2 artışla 27 milyon 820 bini buldu.