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Havanın sıcaklığını unutturan mağara kafe

Gaziantep savunmasında yiyecek ve cephane saklanan Şekeroğlu Mahallesi'ndeki mağara, bugün kafeterya olarak hizmet veriyor.

02 Temmuz 2017 Pazar 16:40
Havanın sıcaklığını unutturan mağara kafe

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Gaziantep'te kafeterya olarak kullanılan mağara, 15-20 derecelik sıcaklığıyla serinlemek isteyen vatandaşların tercih ettiği mekanlar arasında yer aldı.

Gaziantep'in savunması sırasında yiyecek ve cephane saklandığı belirtilen Şekeroğlu Mahallesi'ndeki mağara, yazın serin kışın da sıcak havasıyla "doğal klima" olarak nitelendiriliyor.

Kafeterya müdürü Yakup Mermer, AA muhabirine, 500 yıllık geçmişe sahip mağarada hava sıcaklığının yaz kış 15 ile 20 derece civarında olduğunu söyledi.

"Ziyaretçi sayısı 2 bini buluyor"

"Mağara kafe"nin hafta sonları çok kalabalık olduğunu ifade eden Mermer, "Hava yaz aylarında çok sıcak olduğunda burası buz gibi oluyor. İnsanlar kendilerini buraya atıyor. Cumartesi pazar günleri ziyaretçi sayısı 2 bini buluyor." dedi.

Ziyaretçilerin mağarayı otantik bulduğunu dile getiren Mermer, "Burada eskiden annelerimizin kullandığı yatak örtülerini, kilimleri, çeyiz eşyalarını da sergiliyoruz. Şark köşemiz var. Farklı bir havası olduğu için insanlar da mutlu oluyor. Yaz aylarında çok fazla grup geliyor. İnsan gücüyle oyularak yapılan mağaranın, havalandırması ve su kuyusu da var. 150 yıllık bir incir ağacının kökü de bulunuyor." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Hatice Öztaş da Bolu'dan geldiğini belirterek, Gaziantep'i çok beğendiğini, çok serin olan mağaranın otantik havasından da çok etkilendiğini söyledi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 16:40
  1. Gaziantep
  2. Bolu
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