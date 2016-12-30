Havalimanlarında yalan makinesi dönemi başlayacak

En ufak şüpheli harekette valizlerin incelendiği, kişilerin sorgulandığı, güvenlik önlemlerinin artırıldığı havalimanlarına yeni bir güvenlik önlemi de geliyor. San Diego Üniversitesi tarafından geliştirilen AVATAR isimli robot şüphelilere sorular yönelterek yalan söyleyip söylemediğini algılayacak.



Havalimanlarında şüpheli kişilerin suçlu olmasa bile savunması alındığında fazla dikkate alınmadığından karmaşık sorunlar ortaya çıkabiliyor. Havalimanlarına yerleştirilecek yalan makineleriyle şüpheli durumların hızlıca çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Robot kişinin konuşmasını inceleyerek psikolojik değişimlerini, mimiklerini ve göz hareketlerini algılayabiliyor. Eğer şüpheli stresten yumruğunu sıkıyorsa bunu bile fark ediyor. Şimdilik geliştirme aşamasında olana AVATAR'ın nihai halini aldığında havalimanları başta olmak üzere hassas güvenliğin gerektiği noktalarda kullanması planlanıyor.













(Yeni Şafak)