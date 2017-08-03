Havalimanı'ndan ilk hac kafilesi uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla Suudi Arabistan'a gidecek hacı adayları, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.



İlk hac kafilesinin hareketi öncesinde Dış Hatlar Terminali'nde düzenlenen törene, yaklaşık 200 hacı adayının yanı sıra yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adaylarını tebrik etti.

Yılmaz, Allah'ın davetine icabetle hac ibadetini yapmak için koşarak giden Müslümanların yolculuklarına şahitlik ettiklerini belirterek, "Aslında biz bugün hac yolculuğunun evrensel bir kardeşlik ve sevgi atmosferine çevirecek, kardeşlerimizin feyiz ve coşkularına ortak olmak için buradayız." dedi.

Hac ve ihram yasaklarının inananlara öfke kontrolü, nefis ile şehveti frenlemeyi ve aklı hikmet yoluyla kullanmayı öğreteceğini dile getiren Yılmaz, Müslümanların kutsal topraklarda birlikte yaşamanın en yüksek seviyesine ulaşacaklarını ifade etti.

Yılmaz, "Bu sene ülkemizden toplam 80 bin kardeşimiz inşallah hac ibadetini yapmak üzere mübarek topraklara yolculuğa çıkacak. Bunlardan 11 bin 380'i İstanbul hacısıdır. Bu hacılardan 6 bin 520'si Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği kafileler çerçevesinde hac edecek. 4 bin 860'ı da diğer acentelerin düzenlediği seyahat ile hacca gidecek. 56 kafileyi inşallah buradan yolcu edeceğiz." diye ekledi.

Hacı adaylarından Hüseyin Cihangir, KKTC'den geldiğini, ilk defa kutsal topraklara gideceği için çok mutlu olduğunu söyledi. Cihangir, bu sene haccın İslam alemine hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Rabbim, Türkiye'mizi hiçbir şeyden geri bıraktırmasın. Kudüs, Mescid-i Aksa ve Müslüman kardeşlerimizin durumu için de dua edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA