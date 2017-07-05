Havalimanında Sneijder izdihamı

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, İstanbul'da coşkuyla karşılandı. Sneijder'i yüzlerce taraftar yeni transfer gibi karşıladı.



Taraftarlar, Tudor tarafından kadroda düşünülmeyen ve gönderilmesine kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcunun lehine tezahüratlarda bulunurken, Dursun Özbek yönetimini de istifaya çağırdı.



Türkiye'de ilk defa bir oyuncu transferi dışında havalimanında karşılandı.