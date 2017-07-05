Havalimanında Sneijder izdihamı
G.Saray'da geleceği belirsiz olan Wesley Sneijder İstanbul'a geldi. Galatasaraylı taraftarlar Sneijder'i yeni transfer gibi karşıladı.05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:34
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, İstanbul'da coşkuyla karşılandı. Sneijder'i yüzlerce taraftar yeni transfer gibi karşıladı.
Taraftarlar, Tudor tarafından kadroda düşünülmeyen ve gönderilmesine kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcunun lehine tezahüratlarda bulunurken, Dursun Özbek yönetimini de istifaya çağırdı.
Türkiye'de ilk defa bir oyuncu transferi dışında havalimanında karşılandı.