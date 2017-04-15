Havalimanında dronesavarlı güvenlik

Dronesavar, üzerinde bulunan anten ile elekromanyetik dalgalar göndererek droneleri düşürüyor. Yapısal özellikleri sayesinde droneların tabanca veya tüfek ile vurularak düşürülmesinin zorluğu nedeniyle havalimanının bazı bölgelerinde dronevasarlar kullanılmaya başlandı. Dronelarla mücadele için Atatürk Havalimanı Jandarma Koruma Bölük Komutanlığı’na da bir dronesavar cihazı satın alındı.

Başbakan Binali Yıldırım’ın Fikirtepe de katıldığı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin temel atma töreninde dronesavar sistemi ilk kez görüntülenmişti. Görüntüsüyle uzun namlulu bir tüfeği andıran dronesavar, radyo frekanslarını kullanarak droneni inmesini ya da yönünü değiştirmesini sağlıyor. Bu sistem, drona zarar vermeden etkisiz hale getirmeye yönelik olarak kullanılabiliyor. Türkiye’de ilk defa Harp Arge tarafından üretilen Dronesavar silahı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından faal olarak kullanılıyor.