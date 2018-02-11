Havalimanı ilk uçağa hazır

Yatırım bedeli 10 milyar 247 milyon avro olan İstanbul’un 3. havalimanı inşaatındaki son durumu, “Geldiğimiz aşamada tam yüzde 80 ilerleme sağlamış durumdayız’’ sözleriyle açıklayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, birinci pistin bittiğini, çizgilerinin çizildiğini ve havalimanına uçak inebilir noktaya gelindiği müjdesini verdi.

“29 Ekim’de Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve birçok misafirimizin teşrifleriyle havalimanını hizmete sunmuş olacağız” diyen Arslan dün basın mensuplarıyla gezdiği alanda şu tespitlerde bulundu:

-Dev havalimanının yatırım bedeli 10 milyar 247 milyon avro olacak. 25 yıllık işletme döneminde 22 milyar 152 milyon avro artı KDV kira geliri elde edilecek.

-80 milyon metrekarelik alanda hayata geçecek havalimanında 120 bina yer alacak.

-Birinci pistin altyapısı hazır. Gerekli testler bitti, ışıklandırmalar ve çizgiler tamamlandı.

-Kapalı alanın büyüklüğü 3,5 milyon metrekare olacak.

-Terminalde 143 körük konumlandırılacak.

-114 uçak aynı anda köprülere yanaşabilecek.

-Havalimanından dünyada 350 destinasyona uçuş yapılacak ve ciddi sayıda transit yolcu ağırlanacak.

-En geç temmuz ayında köprülerin montajı bitmiş olacak, havalimanında bulunacak 6 bin kamera ile bütün takipler yapılacak.

-Havalimanında güvenlik hizmeti verecek 3 bin 500 güvenlikçinin güvenlik şirketi marifetiyle başvurularının alımına başlanıyor.

-Havalimanı oteli 460 odalı olacak.

-Başlangıçta 100 bin kişiye, tam kapasite ile hizmet verildiğinde 225 bin kişiye istihdam sağlanacak.

THY DE HAZIR

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Mehmet İlker Aycı da, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “3. havalimanına sorunsuz bir taşınma için taşındıktan sonra uyum dönemini en kısa sürede tamamlayıp, bizimle birlikte uçmak isteyen yolcularımıza dünyanın en büyük transfer merkezlerinden birinde, en modern teknolojilerle donatılmış yeni evimizde hizmet vermekten büyük gurur duyacağız” demişti.

ULAŞIM YATIRIMLARI HIZ KAZANDI

-Kınalı ve Akyazı’ya kadar devam edecek olan Kuzey Marmara Otoyolu’nda çalışmalar çok hızlı şekilde ilerliyor.

-Gayrettepe 3. havalimanı metro inşaatı son sürat devam ediyor. Bu kadar büyük iş yapınca temel atmalarına dahi vakit bulamıyoruz. Onun temel atma törenini yapmayınca millet orada bir şey yapılmıyor zannediyor. Tünel delme makineleri geldi. Çalışmaya başladı, tüneller deliniyor, metro yapılıyor. O da toplu taşıma anlamında ciddi hizmet verecek. Şimdi de Halkalı-3. Havalimanı metro hattıyla ilgili ihale çalışmaları devam ediyor.

-Marmaray ve banliyö dışında Çayırova’dan başlayarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Halkalı’ya gidecek hızlı tren de havalimanına entegre edilecek.