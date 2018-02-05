Havalimanı Arda Turan’a şok tepki!
Galatasaraylı taraftarlar havalimanında karşılaştıkları Arda'ya tepki gösterdi.05 Şubat 2018 Pazartesi 01:21
Sivasspor'a 2-1 yenilen Galatasaray'ı karşılamak için Atatürk Havalimanı'na giden Galatasaraylı taraftarlar, Konya deplasmanından dönen Başakşehir takımı ile karşılaştı. Galatasaraylı taraftarlar Başakşehirli futbolcu Arda Turan'a tepki gösterdi. Arda'nın tepkilere gülerek karşılık vermesi dikkat çekti.
Bir grup Galatasaray taraftarı, Sivasspor'a 2-1 mağlup olan takımlarına moral verme amacıyla Atatürk Havalimanına gitti.
Sarı-Kırmızılı taraftarlar havalimanında Konya'dan dönen Başakşehir kafilesiyle karşılaştı.
Taraftarlar, Başakşehir kafilesiyle karşılaşınca Arda Turan aleyhine uzun süre tezahüratlarda bulundu.
Arda'nın tepkilere gülerek karşılık vermesi dikkat çekti.
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