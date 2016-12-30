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Havale nedir?

Havale, ateşlenme ile birlikte ortaya çıkan nöbetlerdir.

Havaleye yol açan rahatsızlıklar nelerdir?

- Yüksek ateş

- Kafa tavmaları

- Metaboliazma sorunları

- Epilepsi

- Kan şekerinin düşmesi (Hipoglisemi)

- Enfeksiyonlar

- İlaç zehirlenmeleri

- Tümör

Atesli havale geçiren bir çocuga ne yapılmalıdır?

Öncelikle anne babanın sakin olması gerekir. Çocuğun düsüp yaralanmasini önlemek için yere yatırmakta fayda vardır. Kolları ve bacakları ise tutulmaya çalışılmamalıdır. Ağızda bir cisim varsa da yavasça çıkarılmalıdir. Nöbet on dakikayı geçerse en yakın saglık kuruluşuna götürülmelidir.

Uyarı: Eğer çocukta uykulu hal, bas ağrısı, veya şiddetli kusma varsa acilen doktora götürülmelidir.

Havale belirtileri nelerdir?

- Baygınlık hali

- Yüksek ateş

- Bilinç kaybı

- Solgunluk

- Kasılmalar

- Göz kayması

- Vücudun kilitlenmesi

Havale nasıl tedavi edilir?

Öncelikle havaleye neden olan durumu belirlemek için bazı tetkikler yapılır. Sorunun teşhis edilmesinin ardından ilaç tedavisi uygulanır.

Havale kalıcı sorunlara neden olur mu?

Havale sanılanın aksine kalıcı sorunlara yol açmaz. Bu rahatsızlığın tekrarlama olasılığı yaş ilerledikçe düşmektedir.