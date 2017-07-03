Havale geçiren çocuğun yardımına jandarma koştu

Bursa Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Özdemir ailesi, dün Uludağ Milli Parkı Bakacak-Çobankaya mevkisine piknik yapmaya geldi. Akşamüstü 8 yaşındaki Adile Nur Özdemir'in ateşinin yükselerek havale geçirdiğini fark eden baba Mehmet Özdemir, kontrol noktasında görevli jandarma timinden yardım istedi.

Burada görevli Jandarma Trafik Tim Komutanı Başçavuş İbrahim Ulu, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak ambulans talebinde bulundu. Ambulans başka bir hastayı şehir merkezine götürdüğü ve zirvede başka bir ambulans da olmadığı için şehir merkezinden Uludağ'a ambulans sevk edildi.

Çocuğun durumunun kötüye gitmesi üzerine Ulu, çocuğu jandarma trafik aracına alarak, aracın tepe lambalarını yaktı ve siren çalarak hastaneye yola çıktı.

Bu sırada 112 Acil Servis ekipleriyle sürekli telefonla irtibat halinde olan Ulu, kalbi durma noktasına gelen çocuğa sağlık ekiplerinin yönlendirmesiyle ilk yardım yaptı ve kalbinin tekrar çalışmasını sağladı.

Ardından yola devam eden Ulu, şehir merkezine 5 kilometre kala Dolubaba mevkisinde ambulansla karşılaştı. Ulu, çocuğu burada sağlık ekiplerine teslim etti.

Adile Nur Özdemir, Dörtçelik Çocuk Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Osmangazi Jandarma Komutanı Binbaşı Aşkın Bozkurt ile Başçavuş İbrahim Ulu, bugün hastanede Adile Nur Özdemir ve ailesini ziyaret etti.