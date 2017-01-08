Havalar soğuyunca satışları patladı!

Kayseri'de havaların soğumasıyla beraber grip olan vatandaşlar, ıhlamura talep gösteriyor. Satıcısının yüzünü güldüren ıhlamur 80 TL'den satışa sunuluyor.

Kuruyemiş satıcılığı yapan Halil Cankı "Havaların soğumasıyla birlikte ıhlamur satışlarında baya bir artış oldu. Soğuk havanın etkisin artırmasıyla vatandaşlarımızda sık sık nezle olmaya başladı. Bundan dolayı ıhlamur satışlarımız şuan en üst seviyededir. Maalesef ıhlamur fiyatı çok yüksek. Bunun sebebi de, vatandaşlarımız bahçelerinde bulunan ıhlamur ağaçlarından yapraklarını toplamıyorlar. Eğer o yaprakları toplayıp bize satsalar ıhlamurun fiyatı 50 TL'ye kadar düşer. Ihlamurun kilosunu 80 TL'den satmakta bizi üzüyor" ifadelerini kullandı.