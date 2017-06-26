Havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Merkez Sanayi Mahallesi Sanayi Caddesi’ndeki bir apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesleri geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine apartmana gelen Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğuna düştüğü belirlenen kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yarım saat süren çalışmayla kurtarılan ve ayağı kırık olduğu tespit edilen kedi, tedavisi yapılmak üzere veterinere götürüldü.