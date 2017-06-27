Havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı

Olay, Selim Özer Mahallesi 2363 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki bina arasındaki havalandırma boşluğuna düşen kedi, düştüğü alanda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan kediyi düştüğü havalandırma boşluğundan binanın çatısından inerek kurtardı. Kurtarma operasyonu sebebiyle vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.