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Havada Türk fethi, birinci olduk

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Aralık ayı uçuş verileri ile ilgili sevindiren rakamları Twitter hesabı üzerinden açıkladı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 12:58
Havada Türk fethi, birinci olduk

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Türkiye’nin Aralık uçuş verilerini sosyal medya hesabı Twitter’dan açıkladı.

GÜNDE 286 YENİ TRAFİK EKLİYORUZ

Uçuş rakamlarına ilişkin bilgileri paylaşan Ocak, Türkiye’nin geçtiğimiz ay Avrupa hava sahasına en fazla yeni trafik ekleyen ülke olduğuna dikkat çekerek, “Açıklanan Eurocontrol verilerine göre, Aralık ayında Üst geçişler(Overflight) dâhil edildiğinde Avrupa hava sahasına en fazla yeni trafik ekleyen ülke günlük ortalama 286 trafikle Türkiye oldu. İkinci sırada günlük ortalama 217 trafikle İspanya yer aldı” değerlendirmesinde bulundu.

ATATÜRK HAVALİMANI İKİNCİ SIRADA

Türkiye’nin en yoğun havalimanı konumundaki Atatürk Havalimanı’nın (AHL) da Aralık ayında günlük tarifeli kalkış rakamlarında bir sıra tırmanarak ikinci sıraya yükseldiğinin altını çizen DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, “Aralık ayında Eurocontrol İstatistiksel Referans Bölgesi’nde tarifeli uçuşlarda Londra Heathrow Havalimanı günlük ortalama 581,8 kalkışla ilk sırada yer aldı. İstanbul Atatürk Havalimanı günlük ortalama 488,7 kalkışla Kasım ayına göre bir sıra yükselerek ikinci sırada yer aldı” dedi.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 12:58
  1. Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak
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