Havada tehlikeli yakınlaşma!

CNN'de yer alan habere göre; habere göre; İran İHA'sı ABD uçağını 'kaçınma manevrası' yapmaya zorladı.

İHA'nın uçağın 30 metre altına ve 62 metre kadar da yanına yaklaştığı ifade edildi. Yetkililer, İHA'nın silahlı olmadığının tahmin edildiğini söyledi.

Adı açıklanmayan yetkililer, uluslararası ajansların ‘acil’ koduyla geçtiği karşılaşmayı "tehlikeli ve gayri-profesyonel" bir temas olarak tanımladı.