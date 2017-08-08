Havada tehlikeli yakınlaşma!
ABD, İran'a ait bir insansız hava aracının (İHA) Basra Körfezi'nde bulunan USS Nimitz adlı uçak gemisine inme hazırlığı yapan Amerikan F/A-18E savaş uşağına yaklaşık 30 metre yaklaştığını açıkladı.08 Ağustos 2017 Salı 21:39
CNN'de yer alan habere göre; habere göre; İran İHA'sı ABD uçağını 'kaçınma manevrası' yapmaya zorladı.
İHA'nın uçağın 30 metre altına ve 62 metre kadar da yanına yaklaştığı ifade edildi. Yetkililer, İHA'nın silahlı olmadığının tahmin edildiğini söyledi.
Adı açıklanmayan yetkililer, uluslararası ajansların ‘acil’ koduyla geçtiği karşılaşmayı "tehlikeli ve gayri-profesyonel" bir temas olarak tanımladı.