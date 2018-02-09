Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Havada son 12 yılın rekoru kırıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ocak ayında havayoluyla taşınan yolcu sayısında son 12 yılın en yüksek artışının gerçekleştiğini belirterek, “Ocak’ta 14 milyon 758 bin yolcuya hizmet verildi” dedi.

09 Şubat 2018 Cuma 10:21
Havada son 12 yılın rekoru kırıldı

Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısının, geçen yılın aynı ayına göre iç hatlarda yüzde 16,2 artışla 70 bin 510’a yükseldiğini ifade eden Arslan, dış hatlarda ise, yüzde 11,8 artışla 38 bin 60’a çıktığını söyledi. Arslan, geçen ay üst geçiş (overflight) trafiğinde de yüzde 13,4’lük artış olduğunu vurgulayarak, söz konusu ayda 33 bin 860 üst geçişin gerçekleştiğini bildirdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 10:21
  1. Ulaştırma
  2. Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
  3. overflight

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Resmen itiraf etti! Esed PKK'ya özerklik...
    1. Resmen itiraf etti! Esed PKK'ya..
    2. ÖSO'nun komandoları yola çıktı
    3. Selçuk İnan'dan çarpıcı itiraf!
    4. Yıldırım Demirören'den flaş açıklama!..
    5. Naci Ağbal'dan asgari ücretliye müjde
    6. O bölgeler de teröristlerden temizlendi
    7. CHP yasaklanmasını istedi
    8. '2. Abdülhamid'in kurduğu eğitim..
    9. 1935 yılı sayımına göre il il Türkiye..
    10. ASELSAN'dan tanklara 'çelik' kalkan!
    11. Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması
    12. Derslerini dijital tablet yerine 'ağaç..
    13. Emine Erdoğan'dan milletvekillerine..
    14. ABD hain Arap aşiretlerini ziyaret etti
    15. TSK: 1 asker şehit
    16. AK Parti İstanbul İl Başkanı istifa..
    17. Bozdağ, Kati Piri’yi nasıl kovduğunu..
    18. Fatih Kısaparmak: Yüzlerce bestem var..
    19. 'Türkiye ile birkaç milyar dolarlık..
    20. Müslümanları güpegündüz katlettiler!
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Teröristlerle çatışma şiddetlendi… 10 asker yaralı
    Teröristlerle çatışma şiddetlendi… 10 asker yaralı
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 09.02.2018
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin
    Ankara'da patlama sesi!
    Ankara'da patlama sesi!