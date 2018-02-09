Havada son 12 yılın rekoru kırıldı

Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısının, geçen yılın aynı ayına göre iç hatlarda yüzde 16,2 artışla 70 bin 510’a yükseldiğini ifade eden Arslan, dış hatlarda ise, yüzde 11,8 artışla 38 bin 60’a çıktığını söyledi. Arslan, geçen ay üst geçiş (overflight) trafiğinde de yüzde 13,4’lük artış olduğunu vurgulayarak, söz konusu ayda 33 bin 860 üst geçişin gerçekleştiğini bildirdi.