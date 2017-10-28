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Havada panik! 30 bin feette çarptı

NBA ekibi Oklahoma City Thunder oyuncularını taşıyan uçak 30 bin feette henüz tanımlanamayan bir nesneyle çarpıştı.

28 Ekim 2017 Cumartesi 15:04
Havada panik! 30 bin feette çarptı

Minnesota Timberwolves deplasmanından 119-116 mağlup ayrılan Oklahoma City Thunder dönüş yolunda büyük tehlike atlattı…

HENÜZ TANIMLANAMAYAN BİR NESNEYE ÇARPTI

Chicago üzerinde oyuncuları taşıyan uçağın burnu henüz tanımlanamayan bir nesneyle yaşadığı çarpışma nedeniyle ağır hasar aldı. Olayın 30 bin fette meydana geldiği belirlenirken yolcu ve mürettebattan kimsenin yaralanmadığı ancak büyük korku yaşadıkları belirtildi.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 15:04
  1. Oklahoma City
  2. uçak
  3. Minnesota Timberwolves
  • MehmetMehmet1 sa önce
    Ne kuşu 30000 fitte eşşekarısıolabilir
  • hercaihercai2 sa önce
    Kafa kafaya olmus. Carpan bir kus olabilir.
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