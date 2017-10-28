Havada panik! 30 bin feette çarptı
NBA ekibi Oklahoma City Thunder oyuncularını taşıyan uçak 30 bin feette henüz tanımlanamayan bir nesneyle çarpıştı.28 Ekim 2017 Cumartesi 15:04
Minnesota Timberwolves deplasmanından 119-116 mağlup ayrılan Oklahoma City Thunder dönüş yolunda büyük tehlike atlattı…
HENÜZ TANIMLANAMAYAN BİR NESNEYE ÇARPTI
Chicago üzerinde oyuncuları taşıyan uçağın burnu henüz tanımlanamayan bir nesneyle yaşadığı çarpışma nedeniyle ağır hasar aldı. Olayın 30 bin fette meydana geldiği belirlenirken yolcu ve mürettebattan kimsenin yaralanmadığı ancak büyük korku yaşadıkları belirtildi.