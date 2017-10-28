Havada panik! 30 bin feette çarptı

Minnesota Timberwolves deplasmanından 119-116 mağlup ayrılan Oklahoma City Thunder dönüş yolunda büyük tehlike atlattı…

HENÜZ TANIMLANAMAYAN BİR NESNEYE ÇARPTI

Chicago üzerinde oyuncuları taşıyan uçağın burnu henüz tanımlanamayan bir nesneyle yaşadığı çarpışma nedeniyle ağır hasar aldı. Olayın 30 bin fette meydana geldiği belirlenirken yolcu ve mürettebattan kimsenin yaralanmadığı ancak büyük korku yaşadıkları belirtildi.