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Havada dört saat dehşet! Çığlıklar yükseldi...

Sydney'den 224 yolcusuyla havalanan uçak, saatlerce sarsılıp ses çıkardı. Korkudan ödü patlayan yolculardan bazıları dua edip ağladı.

19 Ocak 2018 Cuma 11:07
Havada dört saat dehşet! Çığlıklar yükseldi...

AvustralyaSydney'den havalanan bir yolcu uçağı, Malezya'nın Kuala Lumpur kentine giderken yarı yolda iniş yaptı.

Okyanus ülkesinin batısındaki Broome kentine inen uçağın, havada sürekli sarsıldığı ve yolcuların panik yaşadığı bildiriliyor. Yolcular, uçağın titremesinin dışında sürekli ses çıkardığını da aktardı.

Yolculardan Sanjeev Pandev, BBC'ye dört saat boyunca uçağın problem yaşadığını söyledi: "Sarsılıp titriyordu ve durmadan ses geliyordu. Bazı insanlar dua edip ağlıyordu. Gerçekten korkunç anlardı."

Madhu Alasyam isimli yolcu ise, Twitter hesabından uçuşun yolcuların ödünü patlattığını yazdı.

MH122 sefer sayılı 224 yolcusu bulunan uçak, Malezya Havayollarına ait.

Havayolları, yaptığı açıklamada uçakta teknik bir problem meydana geldiğini belirtti.

Uçak, yerel saatle 17.48'de Alice Springs Havalimanı'na güvenli bir şekilde inmeyi başardı.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 11:07
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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