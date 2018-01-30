Havacılıkta ar-ge odaklı proje
Türkiye’nin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren TUSAŞ Motor Sanayii AŞ’nin (TEI), Savunma Sanayii Müsteşarlığı desteğiyle 3 yeni proje başlattı.30 Ocak 2018 Salı 10:04
Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, TEI Genel Müdürü Mahmut F. Akşit ve projelere destek veren kurum ve kuruluşların yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen törende “Dinç”, “Atom” ve “Elektron” projelerinin imzaları atıldı. Bu projeler sayesinde, özellikle havacılık uygulamalarında kritik malzemeler yerli üretilecek, bu alanda ülkenin yurtdışı bağımlılığı büyük oranda giderilecek ve tahrip teknolojilerindeki kritik malzemeler milli üretilebilecek.