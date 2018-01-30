Havacılıkta ar-ge odaklı proje

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, TEI Genel Müdürü Mahmut F. Akşit ve projelere destek veren kurum ve kuruluşların yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen törende “Dinç”, “Atom” ve “Elektron” projelerinin imzaları atıldı. Bu projeler sayesinde, özellikle havacılık uygulamalarında kritik malzemeler yerli üretilecek, bu alanda ülkenin yurtdışı bağımlılığı büyük oranda giderilecek ve tahrip teknolojilerindeki kritik malzemeler milli üretilebilecek.