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Havacılık ve uzay sanayiinde istihdam hamlesi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) Uludağ Üniversitesi’nde (UÜ) sektöre yetişmiş eleman kazandırmak için araştırma merkezi açacak.

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:14
Havacılık ve uzay sanayiinde istihdam hamlesi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) Uludağ Üniversitesi’nde (UÜ) sektöre yetişmiş eleman kazandırmak için araştırma merkezi açacak. Görükle Yerleşkesi Araştırma Vadisi’nde yapılacak merkezde yürütülecek projelerde yarı zamanlı çalışacak öğrenciler, mezun olduktan sonra havacılık ve uzay sanayii firmalarında istihdam edilebilecek.

UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, merkezin yaz ayına kadar hizmete gireceğini belirtti. Uzay ve havacılık sektöründe teknik elemana ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Ulcay, “Sadece okuldan diplomayla mezun olmak yetmiyor. Bu sektöre başlamadan önce savunma sanayiine yönelik birtakım projelerde çalışarak bir zihin olgunluğunun oluşması gerekiyor. Onun için bu projeyi çok önemli buluyorum. Dolayısıyla bu, hem TAI’nin hem de sektör için eleman yetişmesi için önemli” şeklinde konuştu.

Ulcay, araştırma merkezinde önemli çalışmaların yapılacağını; öğretim üyelerinin katkılarıyla önemli projelerin ortaya koyulacağını dile getirdi.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 10:14
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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