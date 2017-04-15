Havaalanlarına tomografili güvenlik

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ABD ve İngiltere'nin Türkiye'den uçuşlarda getirdiği tablet yasağının ardından alınan önlemleri anlattı. Arslan, "Her iki tarafın bakanlarına mektuplar gönderdik. İngiltere ile teknik görüşmeler biraz daha mesafe katetti. Uluslararası Havacılık Örgütü (ICAO) kuralları gereği alınması gerekenin üzerinde tedbirler alıyoruz" dedi.

4 TOMOGRAFİ CİHAZI KURULACAK



Sabah'ın haberine göre, özellikle boarding esnasında, yolcunun arınmış sahaya geçip körükten uçağa gideceği sırada o bölgede tomografi cihazları yerleştirileceğini belirten Arslan, "Orada ilave bir tomografi cihazı kurup yanındaki çantası, laptopu, sıvı ne varsa hepsinin tomografisi çekilecek. Süreci başlattık. Bu ayın 28'inde iki, haziranda da iki tane daha tomografi cihazı alıp, kuracağız. ABD ve İngiltere'ye giden yolcularda bu uygulamayı yaparak muhataplarımıza 'Kurallar istediğinizin çok üzerinde, en son teknolojiyle donatılmış bir cihaz da kuruyoruz, müsterih olun' diyeceğiz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin vizyon projelerinden olan köprülerle ilgili "Geçmiyorum ama ben niye ödüyorum" eleştirilerine de yanıt veren Arslan, "Burada 1 lira ödüyorlarsa, bu projelerin oluşturduğu kaynaklardan, onlara geriye 5 olarak geri dönüyor" şeklinde konuştu.