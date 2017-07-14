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Hava sıcaklıkları azalıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinin pazartesi gününden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin beklendiği açıklandı.

14 Temmuz 2017 Cuma 18:48
Hava sıcaklıkları azalıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinin pazartesi gününden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, pazartesi günü Marmara'nın batısında, salı günü Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanağın yer yer kuvvetli olmasının beklendiği ifade edildi.

Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının, kuzeybatı kesimlerde pazartesi ve salı günü mevsim normallerinin 4 ile 7 derece altında seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 18:48
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