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Hava savunma sistemleri hazırda bekletiliyor

Kahramanmaraş'ta konuşlu NATO hava savunma sistemleri, Suriye'den gelebilecek muhtemel saldırılara karşı hazır hale getirildi.

19 Ocak 2018 Cuma 19:29
Hava savunma sistemleri hazırda bekletiliyor

AA muhabirinin bölgedeki güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İtalya'dan 2016 yılında deniz yoluyla İskenderun Limanı'na getirilip ardından Kahramanmaraş'a kurulan hava savunma sistemleri, sınır güvenliğine yönelik tedbirler kapsamında devreye alındı.

Muhtemel Afrin operasyonunun konuşulduğu şu günlerde de gerekli bakım ve denetimleri yapılan sistemin, muhtemel bir tehdidi anında bertaraf edebilecek kapasitede olduğu kaydedildi.

İtalya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutan Yardımcısı Tümgeneral Nicola Lanza De Cristoforis, önceki gün Kahramanmaraş'a gelerek, hava savunma sistemlerinin konuşlu bulunduğu kışlada incelemede bulunmuştu.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 19:29
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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