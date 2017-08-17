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Hava Meydan Komutanından Başkan Ergün’e teşekkür

Akhisar Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret etti. Albay Şahin, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akhisar Hava Meydan Komutanlığı’na yapılan halı saha için teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu.

17 Ağustos 2017 Perşembe 22:37
Hava Meydan Komutanından Başkan Ergün’e teşekkür

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin’i makamında ağırladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akhisar Hava Meydan Komutanlığına yapılan halı saha için teşekkür etmek istediğini ve bu nedenle ziyaret gerçekleştirdiğini dile getiren Albay Şahin, “Çocuklar çok mutlu oldu. 170 tane erimiz bu sahayı, yat saatine kadar kullanıyor. Hem spor yapılması, hem de çocukların boş zamanlarını geçirmeleri adına güzel oldu. Akhisar Hava Meydan Komutanlığı olarak sizlere teşekkür ediyoruz” dedi ve Başkan Ergün’e plaket takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ergün, Albay Şahin’e teşekkür etti.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 22:37
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