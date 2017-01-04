'Hava koşulları' nedeniyle DEAŞ'ı vuramamışlar...

DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü ABD'li subay Dorrian'a El Bab'da Türkiye'ye neden destek verilmediği soruldu. "Nerede bir DEAŞ üyesi görürsek vururuz" sözleri hatırlatan Dorrian, 'hava koşullarını' gerekçe göstererek, "Düşman güçlerinin nerede olduğuna, dost güçlerin nerede olduğuna dair iyi bir kanaat oluştuğunda nerede bulursak vururuz" dedi.

'Hava koşulları' nedeniyle DEAŞ'ı vuramamışlar...
Eklenme: 04 Ocak 2017, 23:01
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ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlarla ilgili soruları yanıtladı.

İncirlik'ten DEAŞ'a karşı operasyon yapan ABD'nin El Bab operasyonuna destek vermemesinin eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Dorrian, İncirlik üssünün müttefik güçlere destek olarak istihbarat, keşif ve hava saldırılarının yapılmasında kullanıldığını kaydetti.

Koalisyon için DEAŞ'la mücadelede İncirlik üssünün önemine dikkat çeken Dorrian, "İncirlik hem üs olarak hem de koalisyona sağladığı kapasite bakımından kesinlikle paha biçilmez. Alsında, tüm dünya oradan yürütülen operasyonlar sayesinde daha güvenli bir hale getirildi." ifadelerini kullandı.

 
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