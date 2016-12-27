Hava kirliliğinin yol açtığı rahatsızlıklar nelerdir?
- Astım
- Kalp sorunları
- Damar sertliği
- Bronşit
- Amfizem
- Nörolojik problemler
Hava kirliliğinin nedenleri nelerdir?
- Sanayileşmenin artması
- Motorlu araçların artması
- Yaygın soba kullanımı
Hava kirliliğine karşı nasıl önlem alınmalı?
- Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılmalı
- Pencere, kapı ve çatıların izolasyonuna önem verilmeli
- Ulaşımda toplu taşıma araçları tercih edilmeli
- Kalorifer ve doğalgaz kazanlarının periyodik olarak bakımı yapılmalı
- Doğalgaz kullanımı yaygınlaştırılmalı
- Yeni yerleşim yerlerinde merkezi ısıtma sistemleri kullanılmalı
- Ağaçlandırma çalışmaları hızlandırılmalı
- Sanayi tesisleri yerleşim yerlerinden uzakta kurulmalı
- Ormanların tahribatı önlenmeli