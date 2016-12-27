Cloudflare

Hava kirliliğinin yol açtığı rahatsızlıklar nelerdir?

Hava kirliliğinin giderek artması insan vücudunda ağır tahribatlara yol açabilmektedir. Peki bu rahatsızlıkların önlenmesi için ne yapılmalıdır? Detayları haberimizde!

Hava kirliliğinin yol açtığı rahatsızlıklar nelerdir?
Eklenme: 27 Aralık 2016, 14:53
Bu haber 642 kez okundu

Hava kirliliğinin yol açtığı rahatsızlıklar nelerdir?

- Astım

- Kalp sorunları

- Damar sertliği

- Bronşit

- Amfizem

- Nörolojik problemler

Hava kirliliğinin nedenleri nelerdir?

- Sanayileşmenin artması

- Motorlu araçların artması

- Yaygın soba kullanımı

Hava kirliliğine karşı nasıl önlem alınmalı?

- Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılmalı

- Pencere, kapı ve çatıların izolasyonuna önem verilmeli

- Ulaşımda toplu taşıma araçları tercih edilmeli

- Kalorifer ve doğalgaz kazanlarının periyodik olarak bakımı yapılmalı

- Doğalgaz kullanımı yaygınlaştırılmalı

- Yeni yerleşim yerlerinde merkezi ısıtma sistemleri kullanılmalı

- Ağaçlandırma çalışmaları hızlandırılmalı

- Sanayi tesisleri yerleşim yerlerinden uzakta kurulmalı

- Ormanların tahribatı önlenmeli

 
EtiketlerHava kirliliğiHava kirliliğinin yol açtığı rahatsızlıklar nelerdir?Hava kirliliğinin nedenleri nelerdir?Hava kirliliğine karşı nasıl önlem alınmalı?
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • ABD Büyükelçiliğinden ilginç açıklama!
  • Hababam Sınıfı'nda Osmanlı'ya böyle sövmüşler
  • Büyükelçi suikastinin düzenlendiği dizinin sonraki bölümünde...
  • Çavuşoğlu beklenen müjdeyi verdi
  • Putin’in sır küpü de ölü bulundu
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum ama...
  • Düşen Rus uçağındaki son konuşma: 'Kaltak bu da ne'
  • ‘Bar terörü’ Kadıköy’de
  • O ilimizde tonlarca altın bulundu
  • Sıcak gelişme! Türk hacker ordusu geliyor!
  • MİT Müsteşarı değil CIA ajanıymış!
  • Petekler neden ısınmaz?
  • Suriye'de ateşkeste anlaşma sağlandı
  • "ABD'den haber; Erdoğan'a darbe yapılacak"
  • Bahçeli'yi almak için MHP'ye giden esrarengiz adam
  • Komandolar sınırı geçti
  • ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah cevap
  • Mete Yarar: Operasyon bir ay daha geç başlasaydı...
  • Kelle paça çorbasının inanılmaz faydaları
  • Korkulan oldu! Esed oraya saldırıyor
  • Hava koşulları savaş uçaklarını etkiledi
  • İstanbul'u kaç paraya satın alabilirsiniz ?
  • Meclisten geçti! Seçimler artık 5 yılda bir
  • Erdoğan, gerçekleri ABD'nin yüzüne vurdu! Cevap gecikmedi
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Kalp çarpıntısı nasıl tedavi edilir?Kalp çarpıntısı nasıl tedavi edilir?

Kalp ritminin bozulması sonucu meydana gelen bu sorun, genellikle sinirsel…

Türkiye, organ naklinde Amerika'yı geçtiTürkiye, organ naklinde Amerika'yı geçti

Medical Park Antalya Hastanesi, 2016 yılında gerçekleştirdiği organ nakil sayısıyla…

İntihar etmeye yol açan durumlar nelerdir?İntihar etmeye yol açan durumlar nelerdir?

İntihar kişinin bilinçli olarak yaşamını sonlandırması durumudur.

Faranjit sorununa bitkisel çözümler!Faranjit sorununa bitkisel çözümler!

Boğazın iltihaplanması sonucu meydana gelen ağrılara faranjit denir.

Gastrit belirtileri nelerdir?Gastrit belirtileri nelerdir?

Gastrit, midenin iç yüzünde bulunan mukoza tabakasının iltihaplanması durumudur.

Göz tembelliği nedir? Nedenleri nelerdir?Göz tembelliği nedir? Nedenleri nelerdir?

Tıpta ''ambliyopi'' olarak bilinen bu rahatsızlık, gözlerin düşük kapasitede görmesi…

Testis kanseri nasıl tedavi edilir?Testis kanseri nasıl tedavi edilir?

Erkeklerde görülen testis kanseri genellikle 20-35 yaş arasında ortaya çıkmaktadır.…

8 aylık bebek neler yapar?8 aylık bebek neler yapar?

8 aylık bebek neler yapabilir? Detayları haberimizde!

Kelle paça çorbasının inanılmaz faydalarıKelle paça çorbasının inanılmaz faydaları

Sağlıklı bir yaşam için kelle paça çorbasından kesinlikle uzak kalmamalısınız...