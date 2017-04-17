Hava kirliliği kolesterolü tetikliyor!

ABD'de yapılan bir araştırmada trafiğin neden olduğu hava kirliliğinin yüksek olduğu yerlerde yaşayan yetişkinlerin HDL seviyesinin düşük olabileceği ortaya çıktı.

6 bin 654 kişinin katıldığı çalışmada orta yaşlı ve yaşlı kişilerin HDL seviyeleri ve HDL partiküllerinin sayıları incelendi. Havadaki zararlı parçacık oranı PM'ye ortalama 3 ay maruz kalan kişilerin, PM'ye daha az maruz kalanlara oranla HDL partikül sayılarının düşük olduğu ortaya çıktı.

PM bileşeni olan ve büyük oranda motorlu taşıtlardan kaynaklanan karbon siyahına bir yıldan uzun süre yüksek oranda maruz kalanların, karbon siyahına daha az maruz kalanlara göre düşük HDL seviyesine sahip olduğu belirlendi.

Yapılan araştırmada hava kirliliğinin HDL seviyesinin erkeklere nazaran kadınlarda daha çok düşürdüğü saptandı.

Habertürk