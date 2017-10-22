Hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e çıktı

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Genç ilçesi Toklu mezrası kırsalında devam eden operasyonda 1 teröristin daha silahıyla ölü ele geçirildiği bildirildi.

Böylece operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 5'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, operasyonun sürdüğü kaydedildi.

Genelkurmay Başkanlığından dün yapılan açıklamada, önceki gün akşam saatlerinde Genç kırsalında bir grup teröristin birliklere saldırı için hareket halinde olduklarının belirlendiği bildirilmiş, tespit edilen silahlı 4 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bilgisi verilmişti.