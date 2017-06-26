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Hava destekli operasyon: 4 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Erzincan'ın Kemah ilçesinde icra edilen hava destekli operasyonda güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 19:17
Hava destekli operasyon: 4 terörist öldürüldü

  TSK, Erzincan'ın Kemah ilçesinde icra edilen hava destekli operasyonda bölgede bulunan güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 4 adet el bombası, bir adet el dürbünü ile birlikte ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi.
 

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 19:17
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