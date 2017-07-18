Hava ambulansı kalp rahatsızlığı geçiren yaşlı adam için havalandı
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde kalp rahatsızlığı geçiren yaşlı adam, hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi.18 Temmuz 2017 Salı 18:52
Sağlık Bakanlığının 112 hava ambulansı hayat kurtarmaya devam ediyor. Korkuteli’de kalp rahatsızlığı geçiren 78 yaşındaki Ahmet Yalçın, hemen Korkuteli Özel Medi Yaşam Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaşlı adamın tam donanımlı bir hastaneye sevkine karar verildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmesi kararlaştırılan Yalçın, sevki için ambulansla Korkuteli 100. Yıl Atatürk Stadyumu’na getirildi. Stadyumda bekleyen Sağlık Bakanlığının hava ambulansına alınan Yalçın, Antalya’ya götürüldü.