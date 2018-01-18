Hatırlatıverelim..

-Deri ceketlerinizi ve giysilerinizi önce limonla sonra gliserinle silin gliserin deri tarafından emildiği zaman giysiyi üzeri yünlü bir bezle silip daha sonra dolaba kaldırın. Açık renk ve koyu renk derileri birbirine temas ettirmeyin. Deri eşyalarınız da sertleşme olmuşsa hintyağı ile silmelisiniz.

-Makarna, pirinç gibi nişastalı yiyeceklerin zamanla küflenmesini ve kurtlanmasını engellemek için bunları sakladığınız dolabın içine sarmısak, naneli sakız ya da defne yaprağı koyabilirsiniz. Ayrıca yine nohut, fasülye, mercimek gibi kuru bakliyatları saklarken bunları hava almayacak bir kaba koymalısınız. Çok uzun süre saklayacaksanız içerisine bolca tuz serpebilirsiniz.

-Sizin veya çocuğunuzun saçına sakız yapıştı ve saça yapışan sakız nasıl çıkarılır bilmiyorsanız saçı kesmek zorunda kalıyorsunuz. Halbuki saçınıza yapışan sakızı zeytinyağı ile çıkarabilirsiniz. Zeytinyağı saça yapışan sakızı nötralize edecektir.

-Pamuklu giysileri yenilemek istiyorsanız şu karışımı hazırlayın: 10 litre suda 2-3 yemek kaşığı arapsabunu veya rendelenmiş doğal kalıp sabunu eritip 2-3 yemek kaşığı karbonat atın bu karışımın içersine pamuklu giysileri koyup 24 saat beklemeye bırakın ondan sonra kaynatın ve yıkayın..

-Limon başta salatalarımız olmak üzere birçok yemeğimizde kullanırız. C vitamini bakımından son derece faydalı olan limonlar maalesef bazen istediğimiz kadar sulu çıkmaz.

İşte tam bu noktada sizlere süper bir formülü açıklamak istiyoruz. 1 limondan 3 limona eşdeğer olacak su çıkarabilirsiniz. Limonu kesmeden evvel sıcak suda 5 dakika kadar bekletmeniz yeter.

İkinci yöntem limonu birkaç yerinden deldikten sonra mikro dalga fırınınızda 20 saniye ısıtıp ondan sonra sıkma işlemini yaparsanız yine 1 limondan 3 katı su alırsınız.

Sıktığınız limonun kabuklarını atmadan önce, ellerinizi bir güzel onların içiyle ovarak silin. Özellikle tırnaklarınızı.. Böylece tırnaklarınızın kırılmasını önlemiş olursunuz..

'Arapsabunu'nun kıymetini bilmeliyiz

Yapılan araştırmalar kanserin ülkemizde her geçen sene çoğaldığını söylüyor. Bunun sebebi ise vücudumuza aldığımız kimyasallarla ilgili olarak açıklanıyor. Örneğin bir deterjanın kimyasal etkilerinden arınabilmek için litrelerce su ile durulamak gerekiyor. Fakat biz makinelerimizde yıkadığımız bulaşık ya da çamaşırları, programın çalıştırdığı ölçüde sularla duruluyoruz. Kaldı ki elimize bulaşan bir miktar bulaşık deterjanının bile tamamen temizlenebilmesi için bol su ile yıkamamız gerekmektedir. Ayrıca günümüzde hayat çok hızlandığından kimsenin evde kendi sağlıklı temizleyicilerini hazırlamaya ya da kimyasal temizleyicilerden arınmaya vakti yok. Bu da beraberinde birçok sağlık sorunlarını getiriyor; bu sorunlar her geçen gün artarak hastalıklara dönüşüyor.

Ancak endişelenmeye gerek yok. Her tür kimyasal temizleyicinin doğal bir alternatifi olduğunu söylersek yanlış olmaz. Arapsabunu da geçmiş yıllardan beri ev temizliğinde kullanılan doğal ve ekolojik bir ürün olarak hayatımızdadır. Her ne kadar marketlerde yer alan kimyasal temizleyiciler hâlâ tercih edilse de arapsabunu gibi doğal ürünlere yönelim artmaktadır.

Kendi sağlığımız ve çevremizin sağlığı için arapsabununu hayatımıza sokmalı ve bunu alışkanlık haline getirmeliyiz. Sadece bugün değil, gelecek için de sağlık demeliyiz.