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Hatıra Yaz Okulu’nda Kur’an’a Geçme Töreni

Selçuklu Belediyesi proje destek kapsamında Konya İHH işbirliğiyle düzenlenen Hatıra Yaz Okulu öğrencileri için Kur’an-ı Kerim’e Geçme Töreni düzenlendi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 21:59
Hatıra Yaz Okulu’nda Kur’an’a Geçme Töreni

Dört ve beşinci sınıf öğrencilerine yaz tatilleri sürecinde eğitim ve kültürel faaliyet imkânı sunan Hatıra Yaz Okulu’nda 63 öğrenci 4 hafta gibi kısa bir sürede Kur’an’a geçti. İHH Hatıra Yaz Okulu sorumlusu Mustafa Erikçi öğrencilerin gayretlerinden ötürü kıvanç duyduğunu ve sevinçlerine ortak olduğu dile getirdi.

Erikçi “Çocuklarımızın bu başarısı bize büyük bir mutluluk veriyor. Öğrendikleri Kur’an’ı anlamaları ve hayatlarına işlemeleri için gayret ediyoruz. Eğitim, oyun ve gezilerinde örnek olmak adına hep yanlarındayız. Kur’an eğitimlerinin yanı sıra ilmihal ve örnek şahsiyet dersleri ve kültürel gezi faaliyetlerinde bulunarak hayatla iç içe bir yaz okulu imkânı sağlıyoruz. Emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür ederim” dedi.

Düzenlenen programda bazı öğrenciler Kuran-ı Kerim okurken ezan ve dualarda okundu. Ahlak, temizlik, Kur’an’ı güzel okuma gibi başlıklarda örnek olan başarılı öğrencilere ise ödülleri verildi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 21:59
  1. Selçuklu Belediyesi
  2. Konya İHH
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