Hatipoğlu Hocaefendi Hakk'a yürüdü
Kurra Hafız Abdullah Hatipoğlu, İstanbul'daki evinde Kur'an-ı Kerim okurken Hakk'a yürüdü.22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:20
Bütün ömrünü Kur'an hizmetine vakfeden Yıldız Hamidiye Camii Emekli İmam Hatibi Hafız-ı Kurra Abdullah Hatipoğlu Hocaefendi, İstanbul'daki evinde Kur'an-ı Kerim okurken Hakk'ın rahmetine kavuştu.
CENAZE PROGRAMI
Hatipoğlu'nun cenazesi 23.07.2017 (Pazar günü) öğle namazını müteakip Fatih Camii’inde kılınacak namazın ardından Eyüp Mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedilecek.