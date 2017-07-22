Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hatipoğlu Hocaefendi Hakk'a yürüdü

Kurra Hafız Abdullah Hatipoğlu, İstanbul'daki evinde Kur'an-ı Kerim okurken Hakk'a yürüdü.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:20
Hatipoğlu Hocaefendi Hakk'a yürüdü

Bütün ömrünü Kur'an hizmetine vakfeden Yıldız Hamidiye Camii Emekli İmam Hatibi Hafız-ı Kurra Abdullah Hatipoğlu Hocaefendi, İstanbul'daki evinde Kur'an-ı Kerim okurken Hakk'ın rahmetine kavuştu.

CENAZE PROGRAMI

Hatipoğlu'nun cenazesi 23.07.2017 (Pazar günü) öğle namazını müteakip Fatih Camii’inde kılınacak namazın ardından Eyüp Mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedilecek.

 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:20
  1. Abdullah Hatipoğlu Hocaefendi
  2. GÜNCEL Haberleri
  • Nihat ÇelikNihat Çelik1 sa önce
    ALLAH rahmet eylesin
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Rektörlerden Mesaj Var
  1. Rektörlerden Mesaj Var
  2. HDP’ten kalleş tehdit: Tüm toplumsal..
  3. Şehir Artık Dragos'ta Dev Kampüste
  4. FETÖ'cüler kapı kapı geziyor!
  5. Sadece Eğitim Değil Değer De Verir..
  6. Şoke eden olay! Bakan ölümden döndü
  7. Saadet Partisi'nden Büyük Kudüs..
  8. Suudi Arabistan'dan hava saldırısı: 8..
  9. Yaz Spor Okulları’na rekor katılım
  10. Süper Lig’den amatöre
  11. Motosiklet tutkunları Niksar’da şov..
  12. Güreşte Türkiye’ye 1 altın daha
  13. 3. Uluslararası Rodosto Kupası Yelken..
  14. BMGK'ya Kudüs için acil toplanma çağrısı
  15. Yemen’de bin 828 kişi koleradan öldü
  16. Düzce Yağlı Güreşleri’ni finalde Recep..
  17. Reyhan Küçük yüzme finallerinde..
  18. Sivasspor hazırlık maçından..
  19. Gediz’e Termal Tatil Köyü
  20. Bakan Kurtulmuş, Ünye’de tendürük..
ABD emretti: YPG ismini değiştirdi
ABD emretti: YPG ismini değiştirdi
FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi
FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi
Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!
Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!