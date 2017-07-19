Hatem Ben Arfa Türkiye'ye gelmiyor

Fransız basınından Foot Mercato'ya konuşan Ouazine, kulübün Miami'deki kamp kadrosuna dahil edilmeyen oyuncusuyla yolları ayırmak istediğini doğrularken, "Hatem, bu şekilde ayrılmak istemiyor. Ortada bir yıllık daha sözleşme var ve buna saygı gösterilmesini istiyor. Eğer sözleşmeyi feshetmek istiyorlarsa, bir yıllık ücreti veya ona yakın bir kısmını daha ödemek zorundalar. Biz pazarlığa açığız." dedi.

Goal'de yer alan haberde Ouazine, oyuncusuna teklifler olduğunu da belirtirken, "Avrupa'dan bazı kulüplerle temas halindeyiz. Bu teklifleri göz önünde bulundurduğumuzda, Ben Arfa Türkiye'ye gitmek istemiyor." diye konuştu.

Ouazine, Ben Arfa'nın çalışmalarını profesyonel bir şekilde sürdürdüğünü de vurgularken şu ifadeleri kullandı;