Hatayspor’a akademik başkan

Antakya Hatmek Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurul toplantısında konuşan Hatayspor Başkanı Serdar Güven, 3 Haziran 2016’daki kongrede idari ve mali disiplinin sağlanması, kulübün geriye dönük borçlarının ödenmesi amacıyla bir çaba içerisinde olacaklarını belirttiklerini söyledi. Güven, "Takımımızın beklediğimizden daha iyi bir performans göstermesinde idari ve mali disiplini sağlamamızın ödemeleri düzenli yapmamızın tesislerimizi yenilememizin etkisi büyük oldu. Bu başarının gelmesinde destek veren tüm yönetici arkadaşlarımıza, futbolcu arkadaşlara, teknik heyete teşekkür ediyorum. Tabii ki bu başarılardaki en büyük pay ve en çok destek veren kişi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’tır. Yeni göreve gelen arkadaşların idari ve mali disiplini koruyarak Hatayspor’u daha iyi yerlere getireceklerine inanıyor ve yeni görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Katılımın yüksek olduğu genel kurul sonunda Hatayspor Kulübü Başkanlığına oy çokluğu ile Prof. Dr. Mehmet Maden seçildi. Yeni yönetim kurulu ise şu şekilde oluştu:

"Mehmet Maden, Aydın Toksöz, Fadi Sayek, Cengiz Özcan, Emir Kavvasoğlu, Mehmet Sabit Karadeniz, Fahri Serdar Özal, Mehmet Bozkurt, Talat Kendir, Adnan Ağır, Cengiz Kanatlı, Rahmi Vardı, Cihan Önal, Mehmet Savaş ve Ali Gök."

Hatayspor Başkanı Prof. Dr. Mehmet Maden, yeni yönetimle birlikte büyük başarılar kazanıp bir üst lige çıkmayı hedeflediklerini kaydetti.

Öncelikli hedeflerinin başarının yanında sporun sevgi, barış, kardeşlik, sağlık için olduğunu vurgulamak olduğunu belirten Maden, "Öncelikli hedefimiz başarının yanında sporun sevgi, barış, kardeşlik, sağlık için yapıldığı unutturmamak ve sportmenlik kuralları çerçevesinde sporu herkese sevdirmek istiyoruz” diye konuştu.